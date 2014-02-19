Коморовський: Українські влада і опозиція співвідповідальні за останній сплеск насилля



Про це він сказав в інтерв`ю польському інформаційному агентству РАР 18 лютого.

”Події останніх більше десяти годин віддаляють можливість порозуміння, за що однаково відповідальні як українська влада, так і опозиція”, - сказав він.

Коморовський назвав повернення до діалогу єдиною дорогою для політичного вирішення конфлікту, позитивно оцінивши зустріч Януковича з представниками опозиції після сьогоднішнього кровопролиття.

”Я хотів би закликати Президента України, але також лідерів опозиції бути відважним на шляху до компромісу, котрий не означає поступок лише з однієї сторони. Бо треба бути відважним, аби зробити крок назад, якщо насправді метою є добро України”, - сказав Коморовський.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.

Янукович досі не зробив жодної заяви щодо цих подій.

Лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок близько 23.00 вівторка поїхали на зустріч до Януковича. Вона не відбулася, але про її результати не повідомляється.