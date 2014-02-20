ДАІ блокує рух до Майдану, багато інспекторів з рушницями
08:39, 20 лютого 2014Політика
0 0
У центрі Києва в четвер вранці на перехрестях доріг стоять пости ДАІ, багато "інспекторів" з рушницями.
Під'їзди до Майдану перекрито
Зокрема, на Бессарабській площі в бікМайдану Незалежності машини не пропускають зовсім, ця смуга перекрита патрульними машинами, хоча смуга у зворотний бік відкрита, передає Українська правда.
Очевидно, що даїшники намагаються й далі не пускати автомобілі на Майдан, щоб зменшити підтримку протестувальників.
Читайте такожНа Майдан продовжують прибувати активісти, в центрі Києва зберігається перемиря
Водіям доводиться об'їжджати "десятою дорогою" майже в буквальному сенсі.
У столиці ближче до 8 ранку і початку "години пік" починають утворюватися затори.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter