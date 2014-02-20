ДАІ блокує рух до Майдану, багато інспекторів з рушницями

Зокрема, на Бессарабській площі в бікМайдану Незалежності машини не пропускають зовсім, ця смуга перекрита патрульними машинами, хоча смуга у зворотний бік відкрита, передає Українська правда.

Очевидно, що даїшники намагаються й далі не пускати автомобілі на Майдан, щоб зменшити підтримку протестувальників.

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Водіям доводиться об'їжджати "десятою дорогою" майже в буквальному сенсі.

У столиці ближче до 8 ранку і початку "години пік" починають утворюватися затори.