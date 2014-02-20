Озброєний "Беркут" готується до виїзду з бази у Києві

З бази "Беркуту" на просп. Червонозоряному до виїзду готуються близько 700 озброєних силовиків.

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Фейсбук-сторінку Євромайдан-SOS.

Наразі на базу "Беркуту" прибуло 8 автобусів ПАЗ, силовиків озброюють автоматами Калашникова. Туди також приїхало три великих автобуси з кримськими номерами.

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Загалом зараз на базі знаходиться близько 700 беркутівців.

Також відомо, що по вул. Грушевського в сторону Майдану Незалежності рухаються машини з військовими.