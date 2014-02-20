Озброєний "Беркут" готується до виїзду з бази у Києві
11:50, 20 лютого 2014Політика
0 0
Загалом зараз на базі знаходиться близько 700 беркутівців.
З бази "Беркуту" на просп. Червонозоряному до виїзду готуються близько 700 озброєних силовиків.
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Фейсбук-сторінку Євромайдан-SOS.
Наразі на базу "Беркуту" прибуло 8 автобусів ПАЗ, силовиків озброюють автоматами Калашникова. Туди також приїхало три великих автобуси з кримськими номерами.
Читайте такожСиловики не будуть наступати, поки ведуться переговори - священики
Загалом зараз на базі знаходиться близько 700 беркутівців.
Також відомо, що по вул. Грушевського в сторону Майдану Незалежності рухаються машини з військовими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter