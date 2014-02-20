У готелі "Україна" над Майданом вже 13 трупів

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила лікар Ольга Богомолець.

«Друзі журналісти хто має можливість зараз прорватися в готель Україна зайдіть до нас. Медики Майдану і особисто я хочемо зробити відкриту заяву до влади і депутатів від Партії Регіонів», - написала Богомолець.

«У нас за останній час вже 13 активістів загинули від пострілів снайпера. Велике прохання до представників телеканалів прорвітться до нас Контактний телефон прес-служби 067 504 59 08», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого відбулися запеклі зіткнення між учасниками Евромайдана та правоохоронцями на вулиці Інститутської біля Майдану. На першому поверсі готелю "Україна" учасники Евромайдана влаштували лазарет. Станом на 11:20 туди було знесено 6 трупів.