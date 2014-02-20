На в'їздах у Київ не пропускають бензовози
12:51, 20 лютого 2014Політика
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Силовики і співробітники ДАІ на в'їздах у Київ не пропускають бензовози.
Про це повідомляють очевидці з місця подій, пише РБК-Україна.
На думку співробітників АЗС, саме це може призвести до закриття АЗС - з-за того, що закінчиться паливо. Поки, стверджують в мережах АЗС, заправки працюють у штатному режимі, незважаючи на повішенній попит на паливо.
Раніше повідомлялося, що у Києві планується масове закриття АЗС, щоб активісти Майдану не могли поповнювати запаси бензину.
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