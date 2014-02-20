Опівдні в Києві можуть почати закривати АЗС

Сьогодні в 12:00 у Києві можуть початися масові закриття автозаправних станцій (АЗС). Про це РБК-Україна повідомили в одній із служб таксі.

"Нас попередили, що треба терміново запасатися бензином, тому що автозаправки в Києві з полудня будуть закриті. Нам сказали, що АЗС будуть закривати, щоб активістам Майдану ніде було закуповувати бензин", - сказали в службі таксі.

Читайте такожНа Майдані мітингувальники готують тисячі пляшок з коктейлем Молотова

Зазначимо, що в разі закриття АЗС у Києві заправки будуть працювати тільки в прилеглих населених пунктах, куди дістатися проблематично через блокпости ДАІ і блокпости самооборони Майдану, один з яких вже встановили в районі Одеської площі, а другий - в районі ст. м "Осокорки".