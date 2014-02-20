На Інститутській та Грушевського спокійно: активісти зводять барикади, працює трактор

Ситуація на вулицях Інститутській та Грушевського спокійна

Як передає кореспондент УНІАН, активісти займаються зведенням нових барикад на всіх прилеглих вулицях, що носять туди каміння й будівельні матеріали.

Також в районі вулиці Інститутській працює один трактор, яким мітингувальники підвозять великогабаритні матеріали для спорудження барикади.

Читайте такожОпозиція наполягає на діалозі з владою, щоб припинити кровопролиття

З іншого боку барикад як на вулиці Інститутській, так і на вулиці Грушевського, не видно ні перехожих, ні спецназовців.

За інформацією мітингувальників, вглиб вулицю Інститутську перегороджують вантажівки, за якими нібито стоять БТР. Однак з барикад їх не видно.

В цілому ситуація як на Майдані, так і на Європейській площі також спокійна.

Переважна більшість людей займаються зведенням барикад або поточними справами, зокрема, облаштуванням побуту приїжджих, які постійно прибувають до центру Києва.