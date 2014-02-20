На Інститутській та Грушевського спокійно: активісти зводять барикади, працює трактор
За інформацією мітингувальників, вглиб вулицю Інститутську перегороджують вантажівки, за якими нібито стоять БТР.
Ситуація на вулицях Інститутській та Грушевського спокійна
Як передає кореспондент УНІАН, активісти займаються зведенням нових барикад на всіх прилеглих вулицях, що носять туди каміння й будівельні матеріали.
Також в районі вулиці Інститутській працює один трактор, яким мітингувальники підвозять великогабаритні матеріали для спорудження барикади.
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З іншого боку барикад як на вулиці Інститутській, так і на вулиці Грушевського, не видно ні перехожих, ні спецназовців.
За інформацією мітингувальників, вглиб вулицю Інститутську перегороджують вантажівки, за якими нібито стоять БТР. Однак з барикад їх не видно.
В цілому ситуація як на Майдані, так і на Європейській площі також спокійна.
Переважна більшість людей займаються зведенням барикад або поточними справами, зокрема, облаштуванням побуту приїжджих, які постійно прибувають до центру Києва.