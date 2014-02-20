У Києві активісти перекрили проспект і перевіряють автотранспорт

На проспекті Бажана у Києві активісти облаштували контрольно-пропускний пункт на смугах руху в бік міста.

Як передає кореспондент УНІАН, КПП був спочатку облаштований в районі метро «Позняки» - навпроти одного із торгових центрів. Проте пізніше активісти вирушили в район метро «Бориспільська» - ближче до в'їзду до міста.

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Як зазначають активісти, їх акція ніким не санкціонована. ”Ми самі організувалися. Перевіряємо вантажний транспорт та автомобілі, щоб не пустити до міста ”тітушек”, - сказали активісти.

Активісти, яких зібралося вже не менше 300 осіб, перевіряють автомобілі візуально.