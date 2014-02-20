На Теремках організували загони самооборони проти "тітушок"

Про це пишуть у Facebook aктивісти, передає Еспресо.TV.

"У нас на Теремках ми зорганизувалися в загони самооборони від "тітушок". Частина оборонців організованими групами людей по 50 курують район, решта сидять на телефонах, готові в будь-який момент протягом 10 хвилин можуть бути там, де це буде необхідно", - пише активіст Дмитро.

Друзям в інших районах він рекомендує зробити так само біля своїх будинків. "Якщо не відсиджуватись і не чекати, коли прийдуть до твоєї машини чи до тебе додому, то можна буде дати гідну відсіч завезеним "гастролерам", - переконаний Дмитро.