В опозиції пропонують регіоналам почати думати не про бізнес, а про долю країни

Про це в коментарі УНІАН розповів народний депутат від "Батьківщини" Леонід Даценко.

"Думаю, що в їх відношенні триває колосальний тиск і йдуть погрози. Але простим українцям це не зрозуміло і не повинно бути зрозуміло. Адже які можуть бути інші загрози під час того, що відбувається в країні?", - сказав він.

Депутат нагадав, як в четвер вранці правоохоронці черкащини заявили, що переходять на бік людей, а після того, як стемніло, "влаштували бійню". "Тому сьогодні дуже важливо домогтися відставки президента і його губернаторів, інакше кровопролиття не зупинити", - вважає Даценко.

У цьому зв'язку, на його думку, парламентарів від Партії регіонів пора визначитися. "А то Тігіпко і Ко заявляли, що готові покинути фракцію ПР і закликали приходити у Верховну Раду рятувати Україну. Але у вирішальний момент згадали про свій бізнес, свої сім'ї і свою шкуру. Їм потрібно визначитися і подумати про долю людей і країни", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Тігіпко, має неформальний вплив на кілька десятків парламентаріїв з фракції ПР, заявив про формування всередині фракції Партії регіонів антикризової депутатської групи для врегулювання політичної кризи в країні.

На поточний момент у неї входять 26 парламентаріїв. Вони вже підтримали пропозицію Тігіпку про переобрання керівництва Верховної Ради і формування нового Кабінету міністрів на чолі з новим прем'єр-міністром.