Навколо ВР зібралося багато правоохоронців і міліцейського транспорту

Навколо Верховної Ради станом на 8.00 ранку знаходиться велика кількість співробітників правоохоронних органів, автомобілів та автобусів міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, біля парламенту перебувають два водомети і бронетранспортер.

На даний момент співробітники міліції по групах проводять нараду, п'ють чай і гріються біля бочок з вогнем напроти центрального входу в парламент.

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По периметру будівлі ВР розміщені імпровізовані ліжка з дерев'яних піддонів та матраців. Крім того, біля ВР лежать матраци купами.

Кореспондент УНІАН потрапив на територію і в будівлю парламенту безперешкодно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.00 Верховна Рада продовжить свою роботу. Вчора пізно ввечері народні депутати проголосували за роботу парламенту в безперервному режимі до врегулювання політичної кризи в Україні.

Зокрема, депутати проголосували за те, щоб парламент працював щодня, в тому числі і у вихідні дні.