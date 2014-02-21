На Майдані діє третя сила, яка провокує активістів та силовиків - екс-начальник розвідки

На Майдані Незалежності діє третя сила, яка провокує обидві сторони, її представники і стріляють по мітингувальникам.

Таку думку висловив колишній начальник Головного управління розвідки Олександр Скіпальський в інтерв`ю ”КоммерсантЪ-Украина”.

” МВС фактично робить вигляд, що не помічає, як у нього під носом діють кримінальні угруповання за погодженням з окремими представниками влади. Тому більшість співробітників силових структур, які працюють на Майдані, дезорієнтовані і не до кінця розуміють, що відбувається. Та й майданівці теж, судячи з усього, не розуміють, що тут діє третя сила, яка провокує обидві сторони. Ось ця третя сила і є терористи у повному розумінні цього слова. Бо вони працюють з метою залякування населення ”, - зазначив він.

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Він уточнив, що під ”третьою силою” маються на увазі найманці .

”Це бандити, які за гроші стріляють у людей. СБУ і МВС слід було б їх затримати, але вони, на жаль, цього не роблять ... Я вважаю, це найманці ”, - додав колишній начальник Головного управління розвідки.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, кількість загиблих під час зіткнень у центрі Києва збільшилася до 77 осіб.