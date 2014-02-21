Вселенський патріарх Варфоломій закликав українських можновладців до миру

Про це йдеться у зверненні Вселенського Патріарха до українців, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

«Із важким серцем протягом останніх тижнів ми стежимо за трагічними обставинами в Україні, які дедалі ускладнюються. Ми відчуваємо, що наші брати і сестри в Україні – це наша власна плоть і кров», - зазначив Патріарх.

Патріарх заявив про високу відповідальність Вселенської Церкви, яка зобов’язує «закликати до миру можновладців демократичної та незалежної нації».

Читайте такожПапа Римський закликав українців до діалогу та ненасильства«Наша висока відповідальність, як Вселенського Патріарха, зобов’язує нас закликати до миру можновладців демократичної та незалежної нації. Її уряд, і опозиція мають абсолютний обов’язок захищати гідність людського життя серед своїх громадян. В демократичній нації ХХІ століття немає місця для жорстокості і кровопролиття», - підкреслив Вселенський Патріарх.

Він засудив насильство й агресію, що призвели до невиправданої втрати людського життя. «Усі сторони повинні будь-якою ціною обрати діалог замість розбрату та посередництво замість сили. Немає місця для зловживання силою у нації, чиє християнське коріння сягає першого тисячоліття», - наголосив Патріарх і «у дусі минулорічного ювілею, коли святкувалося 1025 років відколи християнська віра та цивілізація була принесена у Київську Русь» Вселенська Церква засудила безжальну жорстокість та наполягає на мирному і розважливому вирішенню внутрішніх проблем України задля добра її народу та на славу Божу.

Нехай Бог проведе обраних керівників України до цього благословенного завершення, закликав Варфоломій.

Вселенський Патріарх зауважив, що Православна Церква готується до Великого посту із наближенням Судної та Прощенної неділь і закликав «кожну людину віри та доброї волі молитися і поститися за мир поміж нашого улюбленого та прекрасного народу України».