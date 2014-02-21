Верховна Рада ухвалила закон про амністію майданівців

Верховна Рада ухвалила закон про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України” (реєстраційний № 4073-1, автором якого є народний депутат України Юрій Дерев`янко).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 372 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

“За” проголосували 127 народних депутатів із фракції ПР, 88 - із фракції “Батьківщина”, 40 - “УДАРу” , 38 - “Свободи” 32 - КПУ, 49 позафракційних.

Даний закон ухвалювався одразу в першому та другому читанні без обговорення та без рішення комітету.

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Дерев`янко, виступаючи на засіданні парламенту, зазначив, що даний закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності осіб, “проти яких не тільки порушені кримінальні справи, які зараз знаходяться в СІЗО, у в`язниці чи в інших місцях, а також щодо тих осіб, дії яких можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених даним законом”.

“Мова йде про те, що якщо сьогодні міліція чи правоохоронні органи не відкрили кримінальну справу відносно дій осіб в період мирних акцій протесту, то ці особи в разі, якщо будуть відкриті такі кримінальні справи, також підлягають декриміналізації”, - зазначив Дерев`янко.

За його словами, також закон передбачає звільнення від адміністративної відповідальності всіх тих осіб, “яким виписані шалені фінансові штрафи, в яких забрані права (йдеться про водійські права - УНІАН), а це стосується і Автомайдану в тому числі”.

На даний час тексту даного закону немає на сайті ВР. Там лише зазначено, що йдеться про доопрацьований проект закону від 21 лютого.