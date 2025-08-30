У 25% чоловіків ознаки випадіння волосся спостерігаються вже у 20-річному віці, а серед 50-річних - у 85%.

Регулярне вживання солодких лимонадів може різко підвищити ризик випадіння волосся. Як повідомляє BILD, ще у 2023 році китайські вчені з'ясували, що в молодих чоловіків, які п'ють щонайменше по одній порції солодкої газованої води на день, ризик випадіння волосся втричі вищий, ніж у тих, хто від цього утримується.

Водночас нове дослідження їхніх португальських колег підтверджує, що солодкі напої можуть негативно впливати на густоту, ріст, товщину і блиск волосся.

Так, чоловіки, які споживають понад 3,5 літрів таких напоїв на тиждень, тобто в середньому по 500 мл на день, частіше за інших страждають від випадіння волосся.

Як передбачається, причина цього полягає в тому, що надлишок цукру призводить до поганого кровообігу і запалень, які послаблюють волосяні фолікули.

Крім того, як стверджується, небезпечні й енергетики: високий вміст кофеїну може додатково підвищувати рівень кортизолу - гормону стресу.

Зазначається, що для виявлення і більш точного вивчення механізму, як саме лимонади спричиняють випадіння волосся, потрібні подальші дослідження, проте сам взаємозв'язок уже встановлено.

Також наголошується, що у 25% чоловіків ознаки випадіння волосся спостерігаються вже у 20-річному віці, а серед 50-річних - у 85%.

Крім зниження споживання газованих напоїв дослідники пропонують й інші заходи. Наприклад, ризик облисіння знижує вітамін D.

