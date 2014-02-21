Рибак закликав керівників фракцій на нараду щодо подальшої роботи

Як передає кореспондент УНІАН, ця наради проходить у сесійній залі, на місяцях, де зазвичай сидять представники уряду, коли вони присутні у парламенті.

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Нарада відбувається відразу після голосування парламенту за повернення до Конституції 2004 року та за законопроект щодо недопущення покарання мітингувальників.

Наразі навколо Рибака зібралося близько 15 депутатів.

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Депутати від усіх фракцій знаходяться у сесійній залі біля своїх робочих місць.