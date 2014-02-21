ВР відправила Захарченка у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 332 народних депутата із 388, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, від Партії регіонів — 69, “Батьківщини” — 88, “УДАР” — 41, “Свободи” — 36, КПУ — 32 та позафракційні — 66.

Як зазначив під час представлення проекту постанови голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, ця постанова набирає чинності з моменту її ухвалення.

Представляючи проект постанови в парламенті, Яценюк наголосив, що акт передбачає звільнення від виконання обов'язків міністра МВС «за систематичне і грубе порушення Конституції та законів України, перевищення влади та посадових повноважень, що виразилось у незаконному виданні наказів про безпідставне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї, яке зумовило масове порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, десятків вбитих та сотень поранених громадян України», повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Нагадаємо, Захарченка було призначено міністром внутрішніх справ України з 7 листопада 2011 року. До цього часу він був головою Державної податкової служби України. За даними фонду Демократичні ініціативи, під керівництвом Віталія Захарченка довіра суспільства до міліції досягла найнижчих значень за усю історію спостережень. Під час протестів євромайданівців Захарченко не раз виступав з суперечливими заявами, називаючи мирних протестючих екстремістами. В наслідок сутичок у цетнрі Києва загинули сотні протестувальників та силовиків.

Відставка Захарченка з поста міністра внутрішніх справ та розслідування його діяльності є одними з головних вимог Євромайдану та опозиції.