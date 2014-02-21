На вихідні в Україні оголошено траур

Верховна Рада України проголосувала за оголошення на 22-23 лютого жалоби за загиблими під час акцій в Україні.

Читайте такожІмена загиблих під час зіткнень

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 355 з 383 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі ВР.

Президент України Віктор Янукович своїм указом також оголосив 22 і 23 лютого днем жалоби за загиблими внаслідок масових акцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожУ Росії заявили про нерішучість Януковича і готовність працювати з новою владою України

«У зв`язку з людськими жертвами внаслідок масових акцій в Україні постановляю оголосити в Україні 22 і 23 лютого 2014 року днями жалоби за загиблими», - йдеться у тексті указу, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, у дні жалоби на території України: приспускається Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; відміняються розважально-концертні заходи, спортивні змагання, вносяться в установленому порядку відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.