Новачок і досвідчений офіцер: з'явилися подробиці про копів, які втекли з місця стрілянини

В поліції кажуть, що патрульні були дезорієнтовані і не змогли одразу зрозуміти, звідки стріляють.

Двоє патрульних поліцейських, які втекли з місця вчорашньої стрілянини у Києві – це новачок, який віднедавна в поліції, і досвідчений офіцер з понад 10-річним стажем. Про це повідомив на брифінгу Євгеній Жуков, який сьогодні подав у відставку з посади керівника патрульної поліції.

За словами Жукова, один із цих двох патрульних – офіцер, який працює з 2024 року. З ним "у підсиленні" була колега, яка працює у поліції з 2015 року.

Він зауважив, що у цьому конкретному випадку поліціянти не встигли зорієнтуватися, коли почалися постріли.

"Вони не під'їхали туди, а лишили машину в районі біля будинку. Тому що не знали, де це відбувається. Бігли вже на крики. Підбігли до під'їзду. Сиділа дитина, сиділа жінка і лежав чоловік. І вони перш за все почали орієнтуватись по ситуації. Колега підійшла до дитини і сказала, що у нього поранення в голову. І прийнято рішення – треба бігти в машину за аптечкою. Тільки вони розвернулися, почались постріли. І вони отак відреагували, що вони не зорієнтувалися, звідки ведуть вогонь, і почали бігти в сторону своєї машини", – розповів Жуков.

Він уточнив, що поліцейські мали при собі зброю і навіть дістали її з кобури, але так і не застосували.

"Звичайно, під загрозою знаходились як громадяни, так і поліцейські. Але [порядок] дій простий: він мав дістати зброю і мав зробити попереджувальний постріл вгору. Але якщо вже йде загроза, то мав би її застосувати. Але він зорієнтувався так і, на жаль, її не застосував", – зазначив Жуков.

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський додав, що вважає поведінку цих двох поліціянтів "ганебною". Він запевнив, що кримінальне провадження проти них було б відкрито навіть без суспільного резонансу, бо їхні дії і так були зафіксовані на бодікамерах.

Як писав УНІАН, поліція відновила хронологію вчорашньої стрілянини в Києві. З’ясувалося, що все почалося з побутової сварки між сусідами, яка переросла у застосування спочатку травматичної, а вже потім вогнепальної зброї.

Тим часом в МВС не вважають за раціональне позбавляти тепер українців права на самозахист зі зброєю в руках. Міністр Ігор Клименко навпаки висловив переконання, що Україні потрібен повноцінний закон про цивільну вогнепальну зброю.

