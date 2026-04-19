'Немає нафти - немає кредиту': Орбан продовжив шантажувати Україну

Орбан запевнив, що Будапешт перестане перешкоджати схваленню кредиту, щойно постачання нафти буде відновлено.

Віктор Орбан, який є чинним прем'єр-міністром до вступу на цю посаду Петера Мадяра, продовжує шантажувати Україну нафтопроводом "Дружба". На своїй сторінці в соцмережі X він заявив, що не розблокує європейський кредит на 90 млрд євро для України, доки не будуть відновлені поставки нафти через трубопровід.

"Через Брюссель ми отримали сигнал від України про те, що вони готові відновити постачання нафти через нафтопровід "Дружба" вже в понеділок, за умови, що Угорщина зніме свою блокаду позики ЄС на 90 мільярдів євро. Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти = немає грошей", – написав Орбан.

Прем'єр Угорщини запевнив, що Будапешт перестане стояти на заваді схваленню позики, щойно постачання нафти буде відновлено. Він додав, що виплата позики не накладає на Угорщину фінансового тягаря чи зобов'язань.

Орбан відмовився від участі в саміті ЄС після поразки на виборах

Раніше Politico писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори 12 квітня, не візьме участі в майбутньому саміті європейських лідерів, який відбудеться 23-24 квітня на Кіпрі.

У виданні зазначили, що Орбан вирішив відмовитися від поїздки, оскільки його політичне майбутнє залишається невизначеним після завершення більш ніж 15-річного перебування при владі.

