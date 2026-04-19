Україна вже має угоди про поставки дронів на Близький Схід, - Зеленський

Зокрема в Ормузькій протоці можуть з'явитися українські морські дрони Magura та Sea Baby.

Україна уклала 10-річні угоди про поставки дронів вже з трьома країнами Близького Сходу - Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Катаром. Про це в інтерв'ю телемарафону повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна має запит на свої вироби уже від 11 країн – не лише Близького Сходу, а й Кавказу. Загалом планується щонайменше 10 різних договорів про експорт певних зразків української зброї, зазначив президент.

"Передбачене співвиробництво – будівництво наших ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах. Нові технології, які ми спільно розробляємо разом із тією чи іншою державою, у які вони інвестують. І є домовленість про фінансування на рік відповідного об'єму та зафіксована кількість років", - розповів Зеленський.

Відео дня

За словами президента України, морські дрони Magura V.5 та Sea Baby також входять до "дронової угоди". Тому потенційно незабаром їх можна буде побачити, наприклад, в Ормузькій протоці. При цьому Зеленський підкреслив, що Україна може допомогти із розблокуванням цієї транспортної артерії.

"Щодо захисту - можемо з'явитись. Щодо конвою - можемо допомагати", – зазначив він.

Експорт українських дронів на Близький Схід

Як писав УНІАН, після початку війни в Ірані країни Близького Сходу стикнулися з проблемою масованих атак "Шахедами", збивати які ракетами не раціонально. Це одразу породило інтерес до українських дронів-перехоплювачів.

У березні президент Володимир Зеленський здійснив щось на кшталт турне країнами регіону, де обговорив з місцевими лідерами можливості співпраці у царині озброєнь.

Разом з тим українські зброярі бояться, що доки українська бюрократія зволікає з наданням дозволів на експорт зброї, вигідний ринок можуть перехопити конкуренти з Європи і США.

