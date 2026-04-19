Близький Схід може повністю закрити дефіцит дизелю для України, - Зеленський

За словами президента, Україні на рік потрібно 8 мільйонів тонн дизельного пального.

Близькосхідні партнери можуть повністю закрити питання дефіциту дизелю для України. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для національного телемарафону "Єдині новини".

"З Норвегією ми говоримо про газ. З Румунією ми вже добудуємо відповідну інфраструктуру - також газ і електрика. Наші близькосхідні партнери можуть повністю закрити питання щодо дефіциту нафти, дефіциту дизелю", - сказав він.

За його словами, Україні потрібно 8 мільйонів тонн дизельного пального на рік, і на цей об'єм у нас є домовленості з партнерами із Близького Сходу.

Дефіцит пального в Україні

Як повідомляв УНІАН 17 квітня, дизель в Україні почав дешевшати. Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з 13 по 17 квітня середня гуртова вартість дизпального знизилася на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). Водночас у роздрібній вартості зміни поки скромніші. За 16 і 17 квітня дизельне пальне подешевшало на 14 коп./л – до 91,25 грн/л.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін після того, як Іран оголосив про розблокування Орузької протоки, прогнозував, що бензин і дизель значно подешевшають. За його словами, якщо ціни на нафту та газойль надалі не зростатимуть, вартість дизельного пального на кордоні впаде до 68-70 гривень за літр, а бензину - до 58 гривень за літр. Це означає, що вартість дизельного пального, наприклад, на АЗС ОККО впаде до 80 гривень, а бензину - до близько 70 гривень за літр. Разом з тим, за словами Льоушкіна, не варто чекати на швидке падіння вартості пального, оскільки мережі купили чималу його кількість за більш високою ціною.

