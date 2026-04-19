На виборах у Болгарії впевнено лідирує партія проросійського експрезидента

"Прогресивна Болгарія" може отримати близько 129 мандатів у новому складі парламенту.

Лівоцентристська коаліція "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Болгарії Румена Радева лідирує на дострокових парламентських виборах до Національних зборів. Про це повідомляє btvnovinite.bg з посиланням на дані агентства Alpha Research.

Згідно з даними паралельного підрахунку 50% голосів, "Прогресивна Болгарія" лідирує з результатом 43,5%. Друге місце посідає партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) з 13,5% голосів, а третє місце дісталося партії "Демократична Болгарія" (12,1%).

До парламенту 52-го скликання, за попередніми підрахунками, проходять:

"Прогресивна Болгарія" – 43,5%. ГЕРБ – 13,5%. "Демократична Болгарія" – 12,1%. "Рух за права і свободи" – 7,7%. "Відродження" – 4,3%.

Згідно з попередніми підрахунками, "Прогресивна Болгарія" отримає 129 мандатів у новому складі парламенту. Це дозволяє їй стати ключовою силою при формуванні майбутньої коаліції.

Незабаром після оголошення перших результатів виборів Радев сказав журналістам:

"Ми подолали апатію, але недовіра до болгарської політики, як і раніше, велика. Це лише перший крок до відновлення цієї довіри та суспільного договору".

Болгарія може стати новим союзником Росії серед країн ЄС

Раніше The Washington Post писало, що після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах позачергові вибори в Болгарії набули для Росії додаткового значення. Москва робить ставку на перемогу коаліції "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Болгарії Румена Радева.

У виданні зазначили, що Радев до січня обіймав переважно церемоніальну посаду президента Болгарії і послідовно виступав проти допомоги Україні, заявляючи при цьому, що хоче відновити відносини з Москвою. Аналітики вважають, що він є новим шансом для Кремля зміцнити свої позиції всередині ЄС.

Також у виданні нагадали, що трипартійна коаліція Радева "Прогресивна Болгарія" з'явилася чотири місяці тому. Проте вона швидко набрала популярність, оскільки Радев використовував свій авторитет колишнього президента і позиціонував себе як лідера антикорупційних протестів, які в грудні призвели до падіння болгарського уряду.

