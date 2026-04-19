Не для обмеження критики Путіна: Зеленський пояснив, чому Росія блокує доступ до соцмереж

Зеленський не виключає, що Росія може готувати новий масштабний наступ.

Обмеження доступу до соціальних мереж у Росії пов'язане не з тим, щоб обмежити критику кремлівського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для національного телемарафону "Єдині новини".

"Обмеження доступу до соцмереж у РФ, на мій погляд, має глибше завдання - щоб не було бунтів", - сказав він.

Зеленський припустив, що бунт у РФ може викликати масштабна мобілізація у великих містах, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі. За його словами, росіяни активно проводять мобілізацію для нового великого наступу проти України або обмеженого наступу на інші напрямки, зокрема проти країн Балтії, де Росія може розраховувати на швидший ефект.

Президент підкреслив, що подальші дії Кремля залежатимуть від реакції НАТО та готовності союзників діяти спільно. Він зазначив, що Альянс може поставити під сумнів саму основу свого існування, якщо не реагуватиме належним чином на потенційну агресію.

За використання Telegram російських солдатів відправляють на штурми

Раніше The Telegraph писало, що російським військовослужбовцям за непокору закону про заборону доступу до Telegram загрожує "квиток в один кінець" у сумнозвісні російські "м'ясні" штурми. Витік наказів Міноборони Росії показує, що Telegram був негайно заборонений для оперативного використання російськими військами в Україні.

Російські військові блогери стверджують, що тепер військове керівництво регулярно перевіряє телефони солдатів, і будь-кому, кого викриють у використанні Telegram, знищують телефон і відправляють на штурмове завдання, яке вони описують як "поїздку в один кінець".

