Не прослужили й 10 років: Австралія виводить з експлуатації всі літаки C-27J Spartan

Виведення з експлуатації літаків C-27J Spartan є одним із дев'яти ключових пріоритетів для Військово-повітряних сил Австралії.

Австралія збирається достроково вивести з експлуатації весь парк військово-транспортних літаків Leonardo C-27J Spartan. Багато з цих літаків прослужили менше 10 років, повідомляє Aerotime.

Журналісти ознайомилися з Національною оборонною стратегією Австралії на 2026 рік. У цьому документі йдеться про те, що країна відмовиться від флоту Leonardo C-27J Spartan на користь комерційних літаків для перевезення персоналу та логістики в Тихоокеанському регіоні. Точні терміни списання літаків і конкретні типи заміни поки не визначені.

Зазначається, що виведення C-27J Spartan з експлуатації є одним із дев'яти ключових пріоритетів для Військово-повітряних сил Австралії в рамках нової стратегії. Країна хоче змістити фокус на розвиток далекої розвідки, спостереження та рекогносцировки, а також на посилення ударних можливостей.

Крім того, журналісти додали, що Австралія планує інтегрувати ракети AGM-158 JASSM-ER і LRASM на винищувачі F/A-18F Super Hornet і F-35A, а також розробити гіперзвукову зброю, інвестувати в безпілотний бойовий літак MQ-28A Ghost Bat і створити сучасну систему управління повітряними боями.

У виданні нагадали, що перший літак C-27J Spartan з'явився у парку Військово-повітряних сил Австралії у 2015 році. Вже до 2018 року було сформовано авіапарк із десяти таких літаків, які експлуатувала 35-та ескадрилья на базі Амберлі.

Крім того, у виданні додали, що експлуатація C-27J Spartan супроводжувалася постійними проблемами. Однією з головних проблем стали труднощі з ланцюжками поставок, які, ймовірно, посилилися через закупівлі за програмою FMS із залученням американських посередників.

Також у виданні зазначили, що Австралія замовила 20 нових літаків Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Перші літаки мають прибути до країни у 2028 році.

