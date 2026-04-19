Які правопорушення найчастіше вчиняють військові: в ВСП надали відповідь

Заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Євген Свідерський зазначив, що ці правопорушення заважають успішному виконанню бойових завдань.

Найчастіше серед військовослужбовців фіксуються два правопорушення - самовільне залишення частини та порушення правил поводження зі зброєю, розповів в коментарі Укрінформу заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку (ГУ ВСП) ЗСУ, полковник Євген Свідерський.

Свідерський додав, що в разі системного вчинення даних правопорушень військовими, це створює відчутні ризики для успішного виконання бойових завдань підрозділами.

"На сьогодні серед найбільш поширених правопорушень є самовільне залишення частини, порушення правил поводження зі зброєю, а також інші правопорушення проти встановленого порядку військової служби", - поділився заступник начальника ГУ ВСП ЗСУ.

Він наголосив, що дисципліна є критично важливою для стабільності підрозділів і виконання бойових завдань.

"Армія - це система, де все пов’язано. І якщо десь виникає збій дисципліни, це може вплинути на виконання бойових завдань. Тому вплив таких правопорушень завжди є системним: він б’є не лише по конкретній людині, а й по підрозділу в цілому", - зауважив Свідерський.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами очільника Офісу президента України Кирила Буданова, Україна протягом останніх шести місяців виконує мінімальний план мобілізації. На його думку, труднощі з набором військовослужбовців є закономірними, оскільки війна, розпочата Росією проти України, триває вже 12,5 років. При цьому, Буданов зазначив, що ситуація залишається складною, але контрольованою. Очільник ОП вважає, що відповідні структури забезпечують виконання поставлених завдань.

Також ми писали, що Секретаріат уповноваженого ВР з прав людини поділився, що за перший квартал поточного року до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 1657 звернень стосовно ймовірних порушень з боку ТЦК СП. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що з кожним роком кількість скарг на ТЦК зростає. Наводяться дані, що в 2023 році було 514 звернень, в 2024 році - 3312, а 2025 року - 6127. Найчастіше люди скаржаться на те, що ТЦК порушують права громадян, які не підлягають призову на військову службу, права військовозобов'язаних під час проведення військово-лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями, а також оскарження рішень ТЦК і СП під час проведення заходів мобілізації та відправлення до військових частин.

