Дострокові вибори Президента можливі лише після заяви Януковича про відставку на засіданні ВР - експерти

Так, проаналізувавши сьогоднішню заяву Януковича про дострокових президентських виборах, аналітики компанії «ЛІГА.ЗАКОН» нагадують, що згідно з законодавством Президент може «ініціювати» дострокові президентські вибори виключно подавши заяву про відставку. При цьому відставка набуває чинності лише з моменту особистого проголошення Президентом заяви про відставку на засіданні Верховної Ради (ст. 109 Конституції). Прийняття відставки з боку парламенту не потрібна, пише ЮРЛІГА у своїй правовій довідці.

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Після цього Верховна Рада зобов'язана прийняти постанову про призначення дострокових президентських виборів. Дата виборів призначається не раніше ніж на 90-й день з моменту прийняття відповідної постанови (ч. 2 ст. 17 Закону «Про вибори Президента України»).

Після проголошення заяви Президента про відставку його обов'язки (за деякими винятками) виконує прем'єр-міністр (ст. 112 Конституції).

На думку експерта Михайла Савчина, директора Центру правотворчості Ужгородського національного університету, Президент України може заявити про відставку у будь-який момент на свій розсуд. Зокрема, заява може бути обгрунтована станом його здоров'я, що унеможливлює виконання Президентом своїх обов'язків. При цьому обов'язки доводити наявність підстав для відставки у разі подання відповідної заяви законодавством не передбачено.

Як повідомлялося, одним з пунктів підписаної сьогодні угоди про вихід з політичної кризи передбачено проведення дострокових президентських виборів до грудня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Янукович оголосив, що ініціює дострокові президентські вибори і повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки.

Янукович закликав також почати процедуру формування у країні уряду національної довіри.