Завтра Тимошенко інспектуватиме Дніпропетровськ

У понеділок, 14 січня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Дніпропетровська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, під час поїздки голова уряду візьме участь у презентації проекту реконструкції Міжнародного аеропорту у Дніпропетровську, ознайомиться з ситуацією щодо стану та перспектив будівництва метрополітену у місті.

Під час перебування у Дніпропетровську Ю.ТИМОШЕНКО перевірить роботу “Ощадбанку” щодо перереєстрації вкладників та видачі заощаджень. Також прем’єр-міністр поспілкується з дніпропетровцями, які постраждали внаслідок вибуху газу в будинку по вулиці Мандриківській, 127.

З 19:15 до 20:00 Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у прямому ефірі на 11-му міському телеканалі Дніпропетровська.