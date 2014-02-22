Янукович пояснює масовий вихід з фракції ПР тиском на депутатів

Президент Віктор Янукович пояснює вихід багатьох народних депутатів з фракції Партії регіонів тиском на них.

Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.

Відповідаючи на питання, чи відбувається вихід нардепів з ПР під тиском, він сказав: "Звичайно!".

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"Але є й зрадники. Я не хочу зараз про це говорити, я не хочу називати прізвища. Нехай це буде на їх совісті, на їх відповідальності", - сказав Янукович.

При цьому Янукович підкреслив, що "партія пережила багато таких часів".