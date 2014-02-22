Кличко заявляє, що питання про можливість Тимошенко очолити уряд ще не обговорювалося
Лідер “УДАРу” Віталій Кличко заявляє, що питання про можливість Юлії Тимошенко очолити уряд ще не обговорювалось.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде голосувати «УДАР» за прем'єра Тимошенко.
Кличко наголосив: “Це питання ще не виносилось, по-перше, а по-друге, коли це питання буде виноситись, я впевнений, що воно повинно обговорюватись між фракціями, і тільки після цього я можу дати відповідь”.
Кличко також зараз не відповів прямо на запитання, чи планує він балотуватися на посаду Президента України, лише зазначивши: “Для мене не стоїть питання посад. Найважливіше, щоб Україна була європейською сучасною країною”.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий він взяти на себе відповідальність, Кличко сказав: “Я, як політик, несу відповідальність за всі кроки, які робляться в українській політиці. Я несу відповідальність і готовий брати на себе відповідальність в майбутньому”.
Як повідомлялося, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Тимошенко з-за грат на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.
На даний час Тимошенко вже звільнили, вона виїхала з Харкова до Києва.
Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.