Харків’яни не дозволили Януковичу вилетіти з місцевого аеропорту - Кириленко

Про це повідомив один із ведучих на сцені Майдану, посилаючись на повідомлення від народного депутата В’ячеслава Кириленка.

За його словами, Янукович хотів «прорватись до аеропорту», але місцеві мешканці заблокували проїзд, і Янукович змушений був поїхати назад до гольф-клубу, де він перебував в останні години.

Майдан почав скандувати: «Харків!».