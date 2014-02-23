Користувачі у Facebook збирають винагороду за затримання Януковича

У соціальній мережі громадяни призначають винагороду за віднайдення та передання в руки правосуддя громадянина Януковича, щоб забезпечити принцип невідворотності кримінальної відповідальності.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Солонтай:

“Увага! Оголошується ВИНАГОРОДА за громадянина Януковича.

Правило таке: усі, хто готовий внести хоча б 1 грн. в загальну суму винагороди - вкажіть конкретну суму. Усі зібрані кошти підуть тим, хто спіймає втікача. Таким чином, при потребі, всі хто приєднався до цієї акції, перекажуть кошти на відповідний рахунок. Якщо Янукович здасться сам, то скидуватися буде не потрібно!"

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Хоча допис з’явився близько 3-ї ночі 23 лютого, станом на 11 ранку сума становить більше 500 тис. грн. Як правило, люди готові віддати 100-200 грн. Найменший внесок наразі – 25 копійок, найбільший – 50 тис. доларів, пише Євромайдан SOS.

Дописувачі сходяться на тому, що затримати Януковича та передати в руки суду безкоштовно – обов’язок кожної порядної людини. «Мотивація і без нагороди, є!» - так пишуть в коментах.