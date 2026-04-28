Захоплений вертоліт Мі-24П входив до партії, що надійшла на озброєння армії Малі з Росії.

Під час масштабних бойових дій у Малі повстанські угруповання заявили про захоплення ударного вертольота Мі-24. Інцидент стався на тлі серії скоординованих атак на позиції урядових сил та їхніх союзників. Борт ідентифікував аналітик Zaryon OSINT, про що й повідомив на своїй сторінці в X.

Ситуація в країні різко загострилася наприкінці квітня, коли повстанці та пов'язані з ними збройні угруповання завдали ударів одразу по декількох регіонах, включаючи столицю Бамако та ключові військові об'єкти. Як повідомляє "Мілітарний", атаки супроводжувалися інтенсивними боями та призвели до серйозних втрат серед урядових сил.

На тлі цих подій також повідомлялося про втрату вертольотів: за інформацією ЗМІ та військових пабліків, один із них був збитий у результаті вогневого удару, а екіпаж загинув.

Малійські військові залишили техніку, ймовірно через технічні несправності або пошкодження, які не дозволяли використовувати її для евакуації або подальших операцій. Захоплений вертоліт Мі-24П входив до партії, що надійшла на озброєння армії Малі 30 березня 2022 року в рамках військово-технічного співробітництва з Росією. Тоді до Бамако було доставлено два таких вертольоти, а також радіолокаційні станції П-18 і 59Н6-ТЕ "Противник-ГЕ".

На момент отримання цієї партії техніки бойовий склад малійської авіації налічував 11 літальних апаратів, причому весь парк складався виключно зі зразків радянського та російського виробництва. Наразі альянс повстанців ФВА спільно з угрупованням Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін веде активний наступ на позиції військової хунти, а також атакує підрозділи російських найманців із так званого "Африканського корпусу".

Крім того, у місті Кідаль повстанці захопили станцію управління оперативно-тактичними безпілотниками Bayraktar TB2, які країна отримала у грудні 2022 року.

Захоплення або знищення авіації відбувається на тлі ширшої ескалації конфлікту, в якому беруть участь як повстанці-туареги, так і ісламістські угруповання. Бої охопили одразу кілька міст, а окремі райони тимчасово переходили під контроль збройних формувань.

Таким чином, ситуація в Малі демонструє подальше погіршення безпеки та зростання можливостей повстанців, включаючи використання або захоплення важкої військової техніки на полі бою.

Зазначимо, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков закликав до якнайшвидшого відновлення миру та стабільності в Малі. Агентство Reuters нагадало, що влада РФ підтримує військовий уряд Малі у боротьбі з повстанцями, які тиждень тому вчинили серію терактів в околицях столиці Бамако та по всій країні.

Двома днями раніше, під час найбільш скоординованої за останній час атаки повстанців у Малі, було вбито проросійського міністра оборони країни Садіо Камару. Згідно з інформацією, повстанці напали на резиденцію міністра в гарнізонному містечку Каті, атаку здійснили бойовики угруповання JNIM.

