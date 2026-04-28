Україна продовжить переслідування Бутягіна: в Офісі генпрокурора відреагували на дії Польщі

Україна задіюватиме механізми з процедури заочного переслідування.

Україна й надалі використовуватиме доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення російського скандального археолога Олександра Бутягіна до відповідальності за вчинення злочинів проти України, заявили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що Україна послідовно наполягала на екстрадиції росіянина Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні. За інформацією Генпрокуратури, його підозрюють у незаконних археологічних роботах та вивезенні культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.

"Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування", – зазначили в Генпрокуратурі.

Відео дня

Там додали, що під час розгляду запиту компетентні органи Польщі надали "належну оцінку матеріалам української сторони" та визнали їх" достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні". Однак рішення щодо Бутягіна ухвалили в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами.

Оновлено. 18.08. Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам відзначив, що Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України.

"Очевидно, що російська сторона цинічно використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами", - переконаний Тихий.

Як додав речник, Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну. "Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", - повідомив речник.

Що відомо про Олександра Бутягіна

Раніше стало відомо, що Польща передала білоруській владі російського археолога Олександра Бутягіна. Це сталося під час обміну ув'язненими між Польщею та Білоруссю у форматі "п'ять на п'ять".

Зазначимо, що Бутягіна затримали в Польщі наприкінці минулого року. Він тоді намагався дістатися до Балкан для прочитання лекцій. Його заарештували на підставі міжнародного ордера, який ініціювала Україна через проведення розкопок в окупованому Криму та знищення культурної спадщини. Пізніше польский суд ухвалив рішення про його екстрадицію до України.

