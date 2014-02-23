Адвокат журналіста "Дорожнього контролю" Дзиндзі звільнений з-під арешту

Про це повідомив на засіданні парламенту уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю генпрокуратури Олег Махніцький.

Він зазначив, що його випущено на волю.

“Це останній арештований адвокат Дзиндзі Смалій”, - наголосив Махніцький.

Читайте такожСуд звільнив журналіста «Дорожнього контролю» Дзиндю - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, адвоката Смалія було затримано 9 грудня 2013 р. за обвинуваченням у замаху на життя судді Шевченківського райсуду столиці під час розгляду справи журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзиндзі.

Судом Смалію обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою у Лук’янівському СІЗО.

4 лютого Апеляційний суд Києва відмовив захисту Смалія у відкритті провадження щодо зміни йому запобіжного заходу.