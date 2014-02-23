Тимошенко просить не розглядати її кандидатуру на посаду глави уряду
Екс-прем’єр-міністра Юлія Тимошенко дякує за повагу та просить не розглядати її кандидатуру на посаду прем‘єр-міністра.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.
”Для мене стало сюрпризом інформація про те, що мене пропонують на посаду прем‘єр-міністра України. Це питання зі мною ніхто не погоджував та не обговорював. Дякую за повагу, але прошу не розглядати мою кандидатуру на пост глави уряду”, - йдеться у заяві Тимошенко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в інтерв`ю журналістам народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко повідомив, що у Верховнй Раді обговорюють три кандидатури на посаду прем`єр-міністра: Петра Порошенка, Тимошенко та Арсенія Яценюка.
Пізніше Томенко зазначив, що має неофіційну інформацію про те, що Тимошенко знову на цю посаду не претендуватиме.