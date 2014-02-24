Адвокат Смолій заявляє, що в Лук’янівському СІЗО його тримали в блоці «смертників»



Про це він повідомив УНІАН після свого звільнення з СІЗО в неділю ввечері.

«Мене тримали у блоці номер 8, де тримають затриманих, яким загрожує довічне ув’язнення. Це той самий блок, де перебував Юрій Луценко. Все облаштовано камерами спостереження, навіть туалет і «душова кабінка», яку ми облаштували в санвузлі. До цього блоку навіть боявся заходити перший заступник начальника СІЗО. Я не знаю, куди транслювались ці записи, але, як мені стало відомо, я був у першій десятці «особливо небезпечних злочинців». Також мені стало відомо, що до цього блоку мали потрапити за вказівкою Януковича Тягнибок, Яценюк та Кличко», - розповів Смолій.

Відповідаючи на запитання про стан здоров’я, він зазначив, що дуже болять всі суглоби, оскільки людина, яка перебуває на обмеженій території, фактично позбавлена можливості якогось руху.

Водночас адвокат зазначив, що і надалі не змінюватиме свою позицію щодо колишньої влади, яку треба притягти до відповідальності і боротиметься за будь-яку несправедливість, що надалі виникатиме.