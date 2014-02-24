Вакарчук закликає українців не ділити кандидатів у президенти на "свій-чужий"

За його словами, потрібно, щоб те, за що стояв і стоїть Майдан, не було заговорено в кулуарах і не було поховано хитрими схемами, повідомляє ТСН.

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Вакарчук стверджує, що через в середньому низький інтелектуальний рівень нації в українській політиці змогла зʼявитися така фігура як Віктор Янукович. Тому кожна людина, котра обиратиме кандидата на майбутніх парламентських та президентських виборах, має робитиме усвідомлений вибір, не користуючись поняттями "свій-чужий" або гарним виглядом політика.

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Співак переконаний, що кожний українець під час виборчих процесів має стати експертом у сфері культури, економіки, освіти тощо.