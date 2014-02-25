Путін обговорив Україну з трьома президентами

Як повідомляє прес-служба Кремля, за ініціативою казахстанської сторони відбулася телефонна розмова Путіна з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

"Сторони обговорили ситуацію, яка складається в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також Путін поговорив про Україну з президентом Франції Франсуа Олландом: "Президенти двох країн з занепокоєнням обговорили останній розвиток подій в Україні".

Також щодо ситуації в Україні президент Росії обмінявся думками з білоруським колегою Олександром Лукашенком.