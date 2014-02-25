Путін обговорив Україну з трьома президентами

04:05, 25 лютого 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін обговорив сьогодні ситуацію в Україні з трьома президентами: Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, Франції Франсуа Олландом, Білорусі Олександром Лукашенком. 

REUTERS

Як повідомляє прес-служба Кремля, за ініціативою казахстанської сторони відбулася телефонна розмова Путіна з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. 

"Сторони обговорили ситуацію, яка складається в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також Путін поговорив про Україну з президентом Франції Франсуа Олландом: "Президенти двох країн з занепокоєнням обговорили останній розвиток подій в Україні".

Також щодо ситуації в Україні президент Росії обмінявся думками з білоруським колегою Олександром Лукашенком.

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