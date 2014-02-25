Путін обговорив Україну з трьома президентами
04:05, 25 лютого 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін обговорив сьогодні ситуацію в Україні з трьома президентами: Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, Франції Франсуа Олландом, Білорусі Олександром Лукашенком.
Путін обговорив сьогодні ситуацію в Україні з трьома президентами REUTERS
Як повідомляє прес-служба Кремля, за ініціативою казахстанської сторони відбулася телефонна розмова Путіна з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.
"Сторони обговорили ситуацію, яка складається в Україні", - йдеться в повідомленні.
Також Путін поговорив про Україну з президентом Франції Франсуа Олландом: "Президенти двох країн з занепокоєнням обговорили останній розвиток подій в Україні".
Також щодо ситуації в Україні президент Росії обмінявся думками з білоруським колегою Олександром Лукашенком.
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