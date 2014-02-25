Турчинов звільнив 44 з 46 радників Президента України

Тексти відповідних документів оприлюднені офіційним інтернет-представництвом в.о. Президента України.

Зокрема, Ірину Акімову звільнено з посади радника Президента України та від виконання обов'язків представника Президента України у Кабінеті міністрів України.

Анатолія Балюка звільнено з посади радника Президента України – керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента України.

Андрія Гончарука звільнено з посади радника Президента України - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України.

Юрія Каракая звільнено з посади Радника Президента України - Керівника Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України

Юрія Ладного звільнено з посади Радника Президента України - Керівника Головного управління державного протоколу та церемоніалу Адміністрації Президента України.

Михайла Вишиванюка та Віталія Грамотнєва, звільнено з посад радників Президента.

Читайте такожСайт Президента змінив назву та відновив свою роботу

Також з посад радників Президента звільнено Сергія Льовочкіна , Ігоря Калініна, Едуарда Матвійчука, Бориса Петрова, Валерія Пустовойтенка, Дмитра Саламатіна, Віктора Слауту, Віктора Шемчука, Константина Єлісєєва.

Звільнено радників поза штатом: Сергія Бубку, Дмитра Видріна, Павла Гайдуцького, Ганну Герман, Олександра Данилюка, Володимира Демиденка, Миколу Демянка, Миколу Джигу, Віталія Журавського, Володимира Зубанова, Анатолія Кінаха, Леоніда Клімова, Олександра Кузьмука, Миколу Маломужа, Ігоря Мітюкова, В'ячеслава Олещенка, Івана Плюща, Таїсію Повалій, Юрія Полунєєва, Василя Рогового, Юрія Самойленка, Станіслава Скубашевського, Володимира Стельмаха, Михайла Чечетова, Романа Шпека, Ігоря Юшка, Миколу Янковського.

На цей час, немає указу про звільнення з посади Радника Юрія Богуцького та Марини Ставнійчук. Також немає указів про звільнення глави Адміністрації Президента та його заступників.

Всього, в українського президента було 45 радника, з яких 26 - штатні.