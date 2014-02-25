У Харкові повідомили про замінування ОДА

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про замінування адмінбудівлі надійшла від оператора «102» до чергової частини Київського райвідділу міліції Харкова сьогодні, 25 лютого, близько 18:00.

На місце події для перевірки інформації негайно виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції, вибухово-технічна та кінологічна служби, а також працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Наразі правоохоронцями здійснюється ретельний огляд адмінбудівлі та прилеглої території.

Як повідомляв УНІАН, перед будівлею ОДА в Харкові та на першому поверсі адмінбудівлі перебувають активісти та самооборона Євромайдану, які мають намір не допускати голову облдержадміністрації Михайла Добкіна.