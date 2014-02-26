Турчинов закликає Генпрокуратуру дати відсіч сепаратистам
01:53, 26 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради, тимчасовий виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов закликав Генеральну прокуратуру і її працівників дати відсіч сепаратистським тенденціям.
Турчинов закликає Генпрокуратуру дати відсіч сепаратистам
Представляючи у вівторок в Генпрокуратурі виконувача обов’язків генерального прокурора Олега Махніцького, він заявив, що нинішньою «відсутністю влади» в Києві скористалися «ті, хто ненавидить Україну, хто хоче її розколоти».
На півдні України вже почалися «реальні прояви сепаратистських тенденцій», сказав Турчинов і закликав негайно дати цьому відсіч.
Він також закликав очистити органи прокуратури від корупції.
Махніцький, зі свого боку, закликав прокурорів областей ретельно розслідувати дії представників місцевої влади, які виступають із сепаратистськими закликами – у першу чергу, у Криму й Севастополі, а також на Луганщині, Харківщині й Донеччині.
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