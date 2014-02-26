Справи Тимошенко будуть переглянуті - Генпрокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

“Ці справи будуть переглядатися. Я дав доручення вивчити ці справи, і у випадку, якщо там немає доказів вини, звичайно, буде прийматися об'єктивне законне рішення”, - сказав Махніцький, зауваживши, що він поставив перед прокурорами завдання, що прокуратура повинна нарешті в Україні виконувати ті функції, які передбачені Конституцією.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 лютого прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції”.

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Він став підставою для звільнення Тимошенко, оскільки відповідні норми прийнятого закону декриміналізують статті, за якими екс-прем'єра засудили у «газовій справі» до 7 років позбавлення волі.

Наступного дня Верховна Рада прийняла постанову про звільнення Тимошенко, того ж дня її звільнили.

На сьогодні у суді Харкова також розглядається справа проти Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ.