Расмуссен: Україна – сьогодні найголовніша тема безпеки в Європі

Україна й НАТО мають особливе партнерство, і така позиція відповідає принципам цього довготривалого партнерства, нагадав Расмуссен, виступаючи після першого дня зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу.

«Ми підкреслюємо важливість українського політичного процесу із залученням усіх сторін і заснованого на демократичних принципах, повазі до прав людини, меншин та верховенства права», – заявив також керівник НАТО.

«Кожна держава має невід’ємне право сама вирішувати, до яких союзів приєднуватися чи яку закордонну або безпекову політику обирати», – наголосив він.

Водночас Расмуссен підтвердив, що в НАТО отримали повідомлення від Росії про початок військових навчань, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сьогодні в Росії міністр оборони Сергій Шойгу повідомляв, що президент Володимир Путін доручив Міністерству оборони здійснити несподівану комплексну перевірку боєготовності двох військових округів – Західного, що межує з Україною, і Центрального. Усі війська, які залучаються до несподіваної перевірки, мають уже до завтра бути приведені в найвищі ступені бойової готовності і здійснити розгортання на полігонах, заявив Шойгу.

За його словами, Путін доручив перевірити здатність військ до дій, зокрема, при вирішенні кризових ситуацій, що становлять загрозу військовій безпеці Росії.

Пізніше на запитання журналістів, чи пов’язана ця перевірка зі становищем в Україні, Шойгу відповів заперечно.

Вістка про приведення у стан підвищеної боєготовності надійшла на тлі протистояння Росії і Заходу довкола подій в Україні, які російська влада називає державним переворотом, а ЄС і США законною зміною влади.