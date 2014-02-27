Турчинов: Захоплення парламенту та уряду АРК розцінюватиметься як “злочин проти Української держави”
Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов наголошує, що захоплення будівель парламенту та уряду Автономної Республіки Крим розцінюватиметься як “злочин проти Української держави”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Верховної Ради України.
При цьому він наголосив: “Будь-які спроби будь-кого, я підкреслюю, захоплювати адміністративні будівлі на заході і сході, у центрі, на півдні і півночі буде розцінюватися як відповідний злочин проти Української держави з усіма наслідками, які повинні бути”.
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Він зазначив, що сьогодні “близько 5 години ранку злочинці у військовому камуфляжі з автоматичною зброєю гранатометами та вибухівкою захопили будівлі парламенту та Кабінету міністрів Автономної Республіки Крим”.
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“Я дав доручення силовим структурам вжити всі заходи для захисту громадян, покарання злочинців відповідно до чинного законодавства України і деблокування будівель”, - підкреслив Турчинов.