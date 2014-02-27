Турчинов: Захоплення парламенту та уряду АРК розцінюватиметься як “злочин проти Української держави”

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Верховної Ради України.

При цьому він наголосив: “Будь-які спроби будь-кого, я підкреслюю, захоплювати адміністративні будівлі на заході і сході, у центрі, на півдні і півночі буде розцінюватися як відповідний злочин проти Української держави з усіма наслідками, які повинні бути”.

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Він зазначив, що сьогодні “близько 5 години ранку злочинці у військовому камуфляжі з автоматичною зброєю гранатометами та вибухівкою захопили будівлі парламенту та Кабінету міністрів Автономної Республіки Крим”.

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“Я дав доручення силовим структурам вжити всі заходи для захисту громадян, покарання злочинців відповідно до чинного законодавства України і деблокування будівель”, - підкреслив Турчинов.