Путін у розмові з Обамою зобов'язався поважати територіальну цілісність України – Керрі

Про це в інтерв'ю MSNBC заявив державний секретар США Джон Керрі, повідомили у прес-службі Посольства США в Україні.

На думку Керрі, події в Україні абсолютно надзвичайні, і Путін має уважно прислухатися до українців, які висловили своє прагнення змін.

“Президент Путін у телефонній розмові з Президентом Обамою буквально днями зобов’язався поважати територіальну цілісність України. І я вважаю, що це неймовірно важливо. Мені було б дуже важко зрозуміти, як Росія може суміщати свою позицію щодо Лівії, свою позицію щодо Сирії, свої застереження щодо втручання у справи іншої країни і водночас неповагу до суверенітету України і волі її народу”, - сказав Керрі.

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Як неголосив Керрі, США сподіваються, що Росія не розглядатиме це як варіант продовження холодної війни.

“Ми це так не розглядаємо. Ми не вважаємо, що це має бути Схід – Захід, Росія – Сполучені Штати. Це не «Рокі ІV», повірте мені. Ми це так не розглядаємо. Ми вбачаємо в цьому нагоду для Росії, для Сполучених Штатів та інших зміцнити Україну, допомогти їй у процесі переходу, і немає причини, яка може завадити їй вміщувати у собі схід і захід і бути життєво важливим елементом нашої спільної економіки, яка рухається вперед. І ми покладаємо надії на перехідний уряд, на реформи, які буде тут проведено, на участь МВФ у цьому процесі і на те, що український народ матиме змогу визначити своє майбутнє після того, як буде сформовано новий уряд”, - сказав Керрі.