Статус закордонного українця набуло понад 8 тисяч осіб – МЗС

Про це повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.

За результатами ухвалених на засіданні рішень статус закордонного українця було надано 571 особі з 28 країн світу. Серед тих, кому було надано згаданий статус, найчисельніші групи становлять мешканці Казахстану, Росії, Латвії та Молдови.

Загалом, статус закордонного українця з часу прийняття у 2004 році Закону України «Про закордонних українців» набуло 8116 осіб з 72 країн світу.