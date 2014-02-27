Статус закордонного українця набуло понад 8 тисяч осіб – МЗС

22:34, 27 лютого 2014
Політика
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Сьогодні,27 лютого 2014 року, в МЗС України відбулося 24-те засідання Національної комісії з питань закордонних українців.

МИД Украины / Wikipedia

Про це повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України.

За результатами ухвалених на засіданні рішень статус закордонного українця було надано 571 особі з 28 країн світу. Серед тих, кому було надано згаданий статус, найчисельніші групи становлять мешканці Казахстану, Росії, Латвії та Молдови. 

Загалом, статус закордонного українця з часу прийняття у 2004 році Закону України «Про закордонних українців» набуло 8116 осіб з 72 країн світу.

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