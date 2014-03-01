Рішення ВР Криму про проведення референдуму незаконне - Порошенко

Позафракційний народний депутат України Петро Порошенко вважає незаконною ініціативу Верховної Ради Криму про проведення референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві.

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"Референдум перенесли на 30 березня не випадково. Є абсолютно чітка позиція - він є незаконним, а питання, які туди внесені, не є питаннями регулювання ні кримського парламенту, ні місцевого референдуму", – сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку голову Радміну Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

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Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму щодо розширення повноважень автономії на 25 травня.

Сьогодні, 1 березня, незаконно обраний прем'єром АРК Аксьонов заявив, що референдум щодо розширення повноважень Криму перенесено на 30 березня.