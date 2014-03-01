Рішення ВР Криму про проведення референдуму незаконне - Порошенко
Петро Порошенко зазначає, що питання, винесені на референдум, не є питаннями регулювання ні кримського парламенту, ні місцевого референдуму.
Позафракційний народний депутат України Петро Порошенко вважає незаконною ініціативу Верховної Ради Криму про проведення референдуму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві.
Читайте такожПорошенко вилетів до Криму
"Референдум перенесли на 30 березня не випадково. Є абсолютно чітка позиція - він є незаконним, а питання, які туди внесені, не є питаннями регулювання ні кримського парламенту, ні місцевого референдуму", – сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".
Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку голову Радміну Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.
Читайте такожПремєр АРК переніс всекримський референдум на 30 березня
Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму щодо розширення повноважень автономії на 25 травня.
Сьогодні, 1 березня, незаконно обраний прем'єром АРК Аксьонов заявив, що референдум щодо розширення повноважень Криму перенесено на 30 березня.