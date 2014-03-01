Міноборони: Україна готова обговорити з РФ ситуацію в Криму

Міністерство оборони України готове вступити в переговори з Міністерством оборони Російської Федерації з метою вирішення ситуації в Криму і недопущення порушення законів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання уряду заявив в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх.

«Ми вступаємо в переговори, аби не допустити порушення законів. Вступаємо в переговори з Міноборони РФ», - сказав Тенюх.

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Він відзначив, що Міноборони України зафіксувало напади радикальних сил і військовослужбовців на 10 морську авіаційну базу в Саках, а також на вузол зв'язку в 35-му зенітно-ракетному полку. «Зараз туди виїхав на переговори представник ВПС України», - сказав Тенюх.

За його словами, зараз потрібно не допустити провокацій. «Головне питання – не піддатися на провокації і щоб питання вирішилося мирним шляхом», - сказав Тенюх, додавши, що порушення законів України спричинить відповідну реакцію.

Раніше, під час засідання уряду, в.о. міністра оборони повідомляв, що Міністерство оборони України постійно відстежує ситуацію в Криму і відзначає нарощування сил з російського боку, що порушує цілий ряд законів України і міжнародних договорів.

На даний момент Збройні сили України перебувають у місцях постійної дислокації і займаються за планом бойової підготовки, при цьому Міноборони веде постійний моніторинг ситуації. Зокрема, Міноборони зафіксувало нарощування техніки російською стороною: 8 літаків Іл-76, 10 вертольотів Мі-8 і Мі-24, а також близько 6 тисяч осіб особового складу.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 27 лютого, невідомі із зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії і Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії. За фактом захоплення адміністративних будівель правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт". Цього ж дня на під'їздах до Сімферополя була помічена колона з 40 БТР, а також з'явилася інформація про перекидання збройних сил РФ на територію Криму.

Наступного дня, 28 лютого, в ЗМІ з'явилася інформація про незаконний перетин кордону України 11 російськими вертольотам МІ-24, а також про захоплення невідомими озброєними людьми аеропортів Сімферополь і Бельбек (Севастополь).

На сьогодні над Кримом повністю закритий повітряний простір, а також перекриті блокпостами в'їзди сушею на територію автономії на перешийку перед містом Армянськ і на Чонгарі.