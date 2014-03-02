У Дніпропетровську 10-тисячне віче скандує «Путіна геть!» (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники віче тримають державні прапори України, плакати «Ні війні!». В тому числі , такі плакати, написані на фоні кольорів російського прапору. Партійної символіки на зібранні немає.

На Віче прийшли люди різного віку, багато - з дітьми.

Також мітингувальники тримають плакати: «Я русский и не нуждаюсь в защите Путина», «Путин, я русскоязычная, со мной все ок. Давай, до свиданья!», «Россия ты сошла с ума», «Русский друг, если прикажут, ты будешь стрелять?». Є плакати англійською мовою, які перекладаються «Путін геть з України!».

На віче виступили активісти місцевого Євромайдану, депутати міської ради Дніпропетровська, прості люди.

Зокрема, жителька Кримського півострова заявила, що Росія своїми нинішніми діями залякує народ Криму.

Виступаючі закликають Росію вивести війська з Криму і не допустити війни. Вони також, заявляють, що готові захищати Україну.

У зачитаній і підтриманій на Віче заяві, міститься заклик до депутатів Дніпропетровської облради терміново скликати сесію і засудити агресію по відношенню до України.

Присутні зустріли оплесками повідомлення про призначення головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації бізнесмена Ігоря Коломойського.